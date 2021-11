НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) сообщает о расширении списка сомнительных инвестиционных проектов до 100.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

"Любой рынок, в том числе рынок капитала, полноценно работает тогда, когда на нем есть не только четкие правила игры, но и доверие, отсутствуют схемы и манипуляции, а все участники процесса уверены в своей защите. Поэтому регулятор видит своим приоритетом защиту прав и интересов инвесторов, а затем постоянно исследует рынок на предмет сомнительных финансовых проектов", - цитирует пресс-служба Ираклия Барамию, члена НКЦБФР.

НКЦБФР добавила в список инвестиционных инициатив, имеющих признаки сомнительности, еще десять кейсов – их количество составляет 100 – и обращает внимание на следующие финансовые проекты:

Quotex – https://qxbroker.com/ru/

Grand Stock – https://grand-stock.org/

FNDeal – https://trade.fndeal.com/

DX-TER – https://trade.dx-ter.com/#/

Zoxir – https://zoxir.com/ru

HALLIP – https://hallip.com/ru

HE LLC – https://he-llc.com/ru/

Liquid Deposit – https://liquiddeposit.com/ru/

PARTNERGL – https://partnergl.net/ru/

ProfitFife – https://profitfife.com/ru/

Полный список таких проектов он содержится на сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Как сообщали Українські Новини, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку за последний квартал 2020 года были обнаружены более 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам с целью дальнейшего незаконного завладения средствами.

НКЦБФР на заседании 15 июля приняла решение о допуске к обращению на территории Украины 8 выпусков еврооблигаций.

Также ранее НКЦБФР допустила к обращению акции Alphabet Inc.; Amazon.com, Inc.; CATERPILLAR Inc. и Bank of Ameriса Сorporation.