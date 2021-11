Об этом во время брифинга заявил спикер ведомства Нед Прайс.

Прайс отметил, что испытания России поставили под угрозу не только МКС, но и всю космическую деятельность. Заявления РФ о противодействии милитаризации космоса он назвал лицемерными.

"Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тысячи обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран", — сказал Прайс.

На этих выходных Космические силы России испытали противоспутниковое оружие: выстрелили из него по старому космическому аппарату "Космос-1408". Спутник разлетелся на более 1500 обломков, представляющих угрозу для других спутников.

Космическому командованию США пришлось отслеживать территории разлета обломков и передавать информацию всем космическим державам.

Экипажу МКС было приказано надеть скафандры и укрыться в капсулах кораблей «Союз МС-19» и Crew Dragon-3 на случай, если обломки повредят космическую станцию.

В Роскосмосе позднее оправдались, что обломки пролетели мимо орбитальной станции.

Обломки "Космоса-1408" еще несколько раз пролетят мимо МКС.

Reports of Russian #ASAT (anti-satellite) weapons test against a Tselina-D SIGINT satellite Kosmos-1408 (NORAD: 13552, INT DES: 1982-092A) occurring in the early hours of 15/11/2021. NORSS fragmentation modelling predicts a worst-case estimate of 1561 additional fragments in LEO pic.twitter.com/YUSZ5EUeh1