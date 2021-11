Киевская Малая академия наук присоединилась к новому проекту – негосударственной платформе I-Dolina (Украинской кремниевой долине).

Об этом говорится в сообщении Киевской МАН.

Цель проекта – создание условий для реализации идей, изобретений, инноваций в Украине по стандартам не хуже тех, которые существуют в странах передовых технологий. Сопровождение стартапов, помощь в получении авторских прав, сотрудничество с иностранными предприятиями и организациями, а также поддержка в получении грантов для разработки и внедрения идей – это реальная помощь, которую вскоре смогут получить воспитанники Киевской МАН на платформе I-Dolina.

"Количество детей, которые сейчас интересуются наукой, ограничено. А те, которые могут потом эти проекты довести до конечного результата, значительно меньше. Если общими усилиями мы покажем хороший кейс, успешный пример и сможем потом масштабировать, то от этого выигрывает каждый: начиная от молодого человека, которому мы дали такой шанс, до нашей экономики, бизнеса, государства", - отметила директор Киевской МАН Ирина Полищук на презентации проекта.

Организатором данного мероприятия выступила Международная Ассоциация Трансфера Технологий в лице ее руководителя Артема Гончаренко, также выпускника Киевской МАН.

В следующем году, по его словам, запланировано совместное мероприятие с Малой Академией Наук, где будут обсуждаться вопросы монетизации науки на базе новой платформы I-Dolina, что станет дополнительным стимулом для молодых ученых и изобретателей.

Особое внимание учредители платформы уделяют сотрудничеству с учебными заведениями. Уже подписан ряд меморандумов о сотрудничестве, в частности, с Киевским национальным университетом строительства и архитектуры, Тернопольским национальным университетом имени Ивана Пулюя. Кроме того, планируется заключение договоров и меморандумов с международными компаниями и организациями, что создаст дополнительные условия для развития креативной индустрии на территории Украины и будет способствовать уменьшению оттока мозгов из нашей страны.

В мероприятии приняли участие представители IT индустрии, бизнеса и образования, а именно: Сытник Олег, представитель Комитета по информационным технологиям Международной торговой палаты Шелкового пути; Ge Jian, Chief Representative of G-Global International Secretariat in China (онлайн); Ростислав Наконечный, заместитель Председателя Правления АО "АЙБОКС БАНК"; Надежда Васильева, директор Института Цифровой трансформации, кандидат экономических наук, экс-генеральный директор "Майкрософт Украина" (онлайн); Александр Павлов, председатель Правления "Деловой Совет Украина-Израиль" (онлайн); Светлана Олейникова, эксперт по фандрейзингу, управляющая партнерша группы компаний Synergy Universe – первой экосистемы по фандрейзингу в Украине; Андрей Завадовский, Principal Engineer, Office of CTO Security в Cisco (онлайн), Den Tolmor, продюсер и писатель номинирован на Оскар и Эмми (онлайн); Дмитрий Колесников, глава АРМА Украина, основатель UNI.UA; Александр Теплюк, член наблюдательного совета Международной Ассоциации Трансфера Технологий.