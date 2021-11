Ставшая культовой шведская группа ABBA выпустила музыкальный альбом Voyage. Это первый альбом группы за последние 40 лет, последний — The Visitors — вышел в свет в 1981 году. Об этом пишет "24 канал".

Voyage стал девятым альбомом за все время существования группы. В него вошли 10 композиций, среди них:

When You Danced with Me;

Little Things;

Just a Notion;

I Can Be That Woman;

Keep an Eye on Dan;

Bumblebee;

No Doubt About It;

Ode to Freedom;

I Still Have Faith in You;

Don’t Shut Me Down.

При этом последние две музыканты выпустили в начале сентября.

Сообщается, что недавно участники ABBA заявили, что альбом Voyage станет окончательно последним. Артисты намерены провести несколько виртуальных концертов в 2022 году, что станет последней точкой в творческой карьере.

"Я на самом деле не говорил, что "вот оно" (завершение карьеры — ред.) в 1982 году. Я никогда не говорил себе, что ABBA больше не вернется. Но я сейчас я могу сказать, что вот оно [завершение]", — сказал участник группы Бенни Андерсон в интервью Euronews.

Другой участник ABBA Бьорн Ульвеус после слов Андерсона сказал "Да" в знак согласия.

Группа ABBA появилась в 1972 году. В ее состав входят Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерсон и Анне-Фрид Лингстад. Именно из первых букв имени участников и было составлено имя группы.

ABBA считается одной из лучших музыкальных коллективов в истории поп-музыки. В 1974 году группа одержала победу на конкурсе Евровидение.

Группа распалась в 1982 году, оставив после себя хиты Dancing Queen, Fernando, The Winner Takes It All, Mamma Mia и другие.

Как сообщали Українські Новини, в начале сентября группа ABBA объявила о выпуске нового альбома после почти 40-летнего перерыва.

Напомним, в 2016 году участники группы ABBA заявили о намерении провести цифрового развлекательного проекта.