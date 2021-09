Шведская группа ABBA объявила о выпуске нового альбома под названием Voyage после почти 40-летнего перерыва. Две первых песни из грядущего релиза уже доступны для прослушивания. Об этом сообщается на сайте, который посвящен возвращению музыкального коллектива.

"Ни одно возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом "Voyage" с 10 новыми песнями выйдет 5 ноября. Первые два сингла с "Voyage" - "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down" - доступны для прослушивания прямо сейчас", - сказано в сообщении на сайте.

Участники группы ABBA также заявили, что в честь выхода новой пластинки состоится концерт на новой арене в лондонском Олимпийском парке.

Вместе с тем отмечается, что масштабное шоу с новыми песнями и голограммами планировалось еще в 2019, но тогда реализации данного проекта помешала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, последний альбом группы ABBA The Visitors вышел в 1981 году, после чего группа распалась после всего 10 лет существования.