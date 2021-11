Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании 4 ноября приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Отмечается, что 4 ноября в ходе заседания комиссия приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг на украинский рынок капитала.

Так, комиссия дала старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке следующим компаниям: Nike, Inc.; Mеrck & Co., Inc.; Paypal Holdings, Inc.; Nvidia Corporation; Pepsico, Inc.; Pfizer Inc.; Qualcomm Incorporeted; The Pocter & Gamble Company; The Walt Disney Company; Starbucks Corporation; United Parcel Service; Walmart Inc.

Таким образом, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов.

Pfizer — одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире, основанная в Нью-Йорке в 1849 году. Основу портфеля продуктов составляют инновационные фармацевтические препараты в перспективных терапевтических областях.

Ежегодно компания инвестирует более 7 млрд долларов в исследования и создание новых лекарственных средств.

