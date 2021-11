Великобритания разрешила использовать противовирусный препарат Lagevrio (Molnupiravir) компании Merck для лечения коронавирусной инфекции у пациентов с легким и умеренным течением болезни. Об этом сообщает Independent, передают Українські Новини.

Великобритания первой в мире разрешила использовать таблетки для лечения COVID-19. Препарат "Молнупиравир" будут назначать для приема в домашних условиях пациентам с коронавирусом легкой или средней степени тяжести, чтобы предотвратить осложнения, снизить риск госпитализации и смертности. Таблетки разрешены людям с 18-ти лет с положительным результатом теста на коронавирус, а также с факторами риска развития осложнений.

"Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей противовирусный препарат, который можно принимать дома для лечения COVID-19. Мы работаем в темпе по всему правительству и с Национальной службой здравоохранения над тем, чтобы как можно скорее разработать планы по внедрению "Молнупиравира" для пациентов в рамках национального исследования", — сказал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.



Препарат вставляет ошибки в генетический код фермента, который коронавирус использует для самовоспроизведения, что замедляет его способность распространяться и захватывать человеческие клетки.

Как сообщали Українські Новини, 5 октября 2021 года Всемирная организация здравоохранения назвала переломным моментом появление таблеток от COVID-19.

1 октября фармацевтические компании MSD и Ridgeback Biotherapeutics заявили, что разработанный ими препарат Molnupiravir снизил на 50% риск смерти или госпитализации при заражении коронавирусной инфекции COVID-19.

1 сентября американские компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc заявили о начале испытаний экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от Covid-19.