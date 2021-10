В Украине имеет место постепенная феодализация некоторых регионов. Такую характеристику процессам в отдельных областях дает политический эксперт Геннадий Дубов, ссылаясь на информацию, озвученную в новом документальном фильме британских журналистов "Russia returns to Ukraine: oligarchs, criminals and local elites".

"В части Днепра, которому в фильме посвящена значительная часть внимания автора, иллюстрации тезиса про феодализацию просто "прекрасны":

на высоком холме стоит большой красивый Замок (ЖК "Амстердам");

в Замке сидит Теневая мэрия (почти как Тайный совет в Британии в лучшие годы)), главой которой автор называет всем известного Геннадия Корбана. Именно там и решаются все "интересные вопросы". Как говорит депутат местного совета, действующий мэр Филатов, при этом "лишь занимает место в президиуме";

всю эту "красоту" обеспечивает "Муниципальная стража", де-факто являющаяся параллельным правоохранительным органом. Слово "стража" кстати очень удачно выбрали, лишний раз обозначив строящеюся "управленческую модель";

несогласным органам власти (в этом случае судам) можно тупо перекрыть канализацию, унизительно поставив биотуалет во дворе и прямо сказав в ФБ что-то типа "так будет с каждым", — пишет Дубов.

Ситуацию в Днепре Дубов сравнивает со Средневековьем, и считает, что британские журналисты не преувеличивают, считая процессы в Днепропетровской области — ползучей феодализацией.

"Может преувеличили? А кто-то слышал про реальные меры реагирования государственной власти на историю про отключение Филатовым канализации в суде или на факт избиения журналистов Муниципальной стражей Днепра? Или про реакцию на прямые и публичные угрозы в сторону судей?

Я вот не слышал, вследствие чего склонен верить изложенному и считать характеристику происходящему как "феодализация" совершенно уместной", — заключает Дубов.

Документальный фильм "Россия возвращается в Украину: олигархи, криминалитет и местные элиты" — первый 30-минутный фильм из серии расследований новых угроз безопасности, возникающих из-за активизации сетей российских агентов в Украине и других странах Восточной Европы.

Автором фильма является журналист-расследователь Тим Уайт, известный своими громкими расследованиями российских гибридных влияний: Nothing but lies: Fighting fake news (разоблачение российской пропаганды и гибридных влияний Кремля), а также One World Cup, One War, How Much Corrup (о коррупционном сотрудничестве с Россией при выборе страны-хозяина Мирового Кубка-2018).