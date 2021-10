Об этом сообщает France 24.

"В Ираке есть и другие места с каменными рельефами, особенно в Курдистане, но ни одно не столь велико и монументально, как это. Картины изображают ассирийского царя, который молится ассирийским богам", – сказал итальянский археолог Даниэле Моранди Бонакосив, отметив, что изображены все семь богов, включая богиню любви и войны Иштар, изображенную стоящей на льве.

Изображения есть на оросительном канале, который проложили в известняковой породе. Через него вода стекала на поля фермеров. Изображения царя на стенах этого канала должны были показать, кто инвестировал в такой крупный проект. Это был своего рода политический пропагандистский шаг.

Непосредственно на винодельне были каменные бассейны, выдолбленные в белых камнях, где создавалось вино.

"Это была своего рода промышленная винная фабрика. Мы нашли 14 устройств, используемых для отжима винограда, извлечения сока и переработки его в вино", — рассказали археологи.

Это первое подобное сооружение, найденное в Ираке.

Archaeologists have found a large-scale wine factory and royal reliefs in an irrigation canal in northern Iraq dating back 2,700 years to the reigns of Assyrian King Sargon II and his son Sennacherib. pic.twitter.com/vKiRdcqTyH