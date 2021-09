Об этом пишет издание The Local.

10 гектаров или 100 квадратных метров по площади эквивалентно 14 футбольным полям. Ученым удалось измерить площадь, захваченную лавой, с беспилотника. С тех пор реки расплавленной породы не прекращали каскадами стекать в океан, создавая растущую лавовую дельту, которую Кальво назвал "фазой стабильности".

Соприкасаясь с океаном, от лавы выделяется дым и пар, который, по данным ученых, токсичен. Над местом извержения образовалось облако токсичного пара, в частности, соляной кислоты, которая опасна для дыхания и раздражает глаза и кожу.

Власти установили запретную зону вокруг лавы, в том числе и в море, чтобы защитить людей от потенциальной опасности. Есть риск того, что часть береговой линии может обрушиться.

Photo shows lava flowing out of the Cumbre Vieja #volcano reaching the ocean on the island of La Palma, Canary Islands archipelago, #Spain.

