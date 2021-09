На острове Ла-Пальма на Канарах поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха вытекает прямо в океан и уже образовала там нечто вроде пирамиды. Столб дыма и пара мешает видимости.

Вулкан находится на некотором расстоянии и от берега, но лава образовала уже нечто вроде огненной реки, которая, устремляясь к океанскому берегу, создает дельту, через которую лавовый поток попадает в воду. Соприкасаясь с водой, лава дымится, выбрасывая в воздух облака черно-белого пара с пеплом.

Из соображений безопасности в эту зону запретили подходить с суши и с моря в радиусе двух морских миль. Ученые ранее заявили, что впоследствии поток лавы может привести к фактическому увеличению площади острова.

Меж тем, вулкан Кумбре-Вьеха извергается с 19 сентября. Перед этим по острову прокатилась волна мелких землетрясений. Из-за этого часть жителей острова эвакуировали, а работу местного аэропорта остановили.

В понедельник 27 сентября вулкан затих на несколько часов, но после этой паузы снова начал извергаться. Поток лавы уничтожил около 600 домов, эвакуировали в общей сложности около 600 человек.

В социальных сетях появляются впечатляющие видео встречи лавы и океана.

Ten days into a volcanic eruption on La Palma, one of the Canary Islands, authorities are warning residents to keep their windows shut because of fears of toxic gases that can be released when molten lava comes into contact with cold water. https://t.co/QnOhTlBKLb pic.twitter.com/Sshwl2emyG — The New York Times (@nytimes) September 29, 2021

Molten lava has tracked a fiery path across the Spanish island of La Palma, wiping out hundreds of homes over the past week.

Now it's reached the Atlantic ocean, sending columns of potentially toxic steam into the air.@simonvigar5 | #5News pic.twitter.com/myZZMJyP4D — Channel 5 News (@5_News) September 29, 2021

[17:15h UTC+1] The trade winds continue to blow the ash cloud of #Tajogaite vulcano on #LaPalma out to the sea. The cloud formed by contact with water, which some say could be toxic, is also being blown onto the sea and does not pose a danger at the moment. /rf pic.twitter.com/OApmEIqOHT — Roger (@efadi_LP) September 29, 2021

🌋🇪🇸This is how the situation on La Palma is at this time. The new delta formed by the accumulation of lava in the ocean is now 500 meters long and 40 meters high.#Spain #Volcano pic.twitter.com/LMVptkkx5w — Global.TV (@GlobalTelevsion) September 29, 2021

Entrada de la colada de lava al mar. / Entry of the lava flows into the sea. Video recorded by our colleagues #lapalma pic.twitter.com/Vipa0s5vVk — CentenarioNoticia (@CentenarioNoti1) September 29, 2021

Извержение вулкана видно из космоса.

After #CumbreVieja split open and began erupting on September 19, 2021, a slow-moving wall of basaltic lava began bulldozing its way through populated parts of #LaPalma. https://t.co/ql4wwLhuk3 pic.twitter.com/CTnZ8YxmYD — NASA Earth (@NASAEarth) September 29, 2021

