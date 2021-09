Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство объявило первый пакет в 10,5 млн евро, который включает около 5 млн евро на приобретение домов, а остальные - на покупку мебели и предметов домашнего обихода, заявила пресс-секретарь правительства Изабель Родригес.

Лава медленно стекает с западного фланга вулкана к морю с 19 сентября. Она разрушила почти 600 домов, а также церкви и банановые плантации на острове Ла-Пальма, который граничит с Тенерифе на архипелаге Канарские острова недалеко от Северо-Западной Африки.

Сотни людей в прибрежных деревнях остаются в ожидании подхода лавы к морю и выделения токсичного газа.

WATCH: A volcano erupted on the Spanish Canary Island of La Palma, sending lava shooting into the air and streaming in rivers https://t.co/zHtAdfwC82 🌋 pic.twitter.com/0WCaUE2Xen