Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Землетрясение началось в 9:17 и длилось несколько минут. Толчки ощущались по всему острову.

Сила землетрясения составляла 5,8 балла. Его эпицентр находился в 78 километрах от столицы Ираклиона.

Пока нет точной информации о жертвах и разрушениях. Люли пишут в социальных сетях о повреждениях фасадов. Значительно пострадала церковь в Руссохории, которая находилась в центре острова.

Это не первое землетрясение в регионе 3 марта трясло материковую часть Греции, а в июне — островов Додеканес на юго-востоке Эгейского моря.

#Greece Scenes of panic as a powerful earthquake of magnitude 6.5 rocks #Heraklion in #Crete. Reports of one casualty #earthquake #disaster #tragedy #devastation #nature #climate #ViralVideo #environment pic.twitter.com/So7ZQ5Xjct