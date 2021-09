"В среду, 15 сентября, в 20.02. 16 сентября, 00:02 по Гринвичу, космический корабль Falcon 9 успешно запустил миссию Inspiration4 - первый в мире полностью гражданский космический полет человека на орбиту - из исторического стартового комплекса 39A в Космическом центре NASA им. Кеннеди во Флориде. Приблизительно через три дня после старта Dragon команда Inspiration4 приводнится на одну из нескольких возможных посадочных площадок у побережья Флориды", - говорится в сообщении.

Туристическим полетом руководит опытный пилот, основатель и генеральный директор Shift4 Payments Джаред Айзекман, который профинансировал миссию. К нему присоединились медик, помощник врача в Детской исследовательской больнице Св. Иуды Хейли Арсено, инженер по аэрокосмическим данным, ветеран ВВС Крис Семброски, а также пилот, геолог и предприниматель, доктор Сиан Проктор.

