Так, инцидент произошел на красной дорожке. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор неожиданно кинулся с кулаками на певца Machine Gun Kelly, бойфренда актрисы Меган Фокс.

По одной из версий, Макгрегор попросил Machine Gun Kelly о совместном фото, но тот отказал и оттолкнул бойца, из-за чего он разлил на себя напиток, который держал в руках.

Второй источник сообщил, что Конор хотел просто поприветствовать Machine Gun Kelly, однако охрана рэпера оттолкнула Макгрегора, что и привело к конфликту.

Кроме того, позже Макгрегор выплеснул на Machine Gun Kelly и его окружение оставшийся напиток в своем стакане.

Conor McGregor throws a drink at MGK on the red carpet (via ig:laurademytrk) pic.twitter.com/H0naCNbMta