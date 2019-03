"Привет, ребята, короткое объявление. Я решил завершить свою карьеру в спорте, который формально называется "смешанные единоборства", начиная с сегодняшнего дня. Желаю всем моим старым коллегам успехов в их дальнейших состязаниях. Теперь я присоединюсь к своим бывшим партнерам в этом деле, уже находящимся на пенсии. Пина Колада за мой сет", - заявил Конор Макгрегор.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!