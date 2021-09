Шведська група ABBA оголосила про випуск нового альбому під назвою Voyage після майже 40-річної перерви. Дві перших пісні з майбутнього релізу вже доступні для прослуховування. Про це повідомляється на сайті, який присвячений поверненню музичного колективу.

"Жодне повернення не було б повним без нової музики. Альбом "Voyage" з 10 новими піснями вийде 5 листопада. Перші два сингли з "Voyage" - "I Still Have Faith in You" і "Do not Shut Me Down"- доступні для прослуховування прямо зараз", - сказано в повідомленні на сайті.

Учасники групи ABBA також заявили, що в честь виходу нової платівки відбудеться концерт на новій арені в лондонському Олімпійському парку.

Разом з тим наголошується, що масштабне шоу з новими піснями і голограмами планувалося ще в 2019, але тоді реалізації даного проєкeт перешкодила пандемія коронавірусної інфекції COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, останній альбом групи ABBA The Visitors вийшов в 1981 році, після чого група розпалася після всього 10 років існування.

