Соответствующий пост появился на странице посольство США в Украине в Twitter 28 августа.

"Спасибо подразделениям военной разведки Сил специальных операций ВС Украины за безопасное сопровождение афганских партнеров США, включая людей с инвалидностью, к их самолетам в Кабуле", – говорится в сообщении.

Thank you, Ukrainian Defense Intelligence Special Operations Forces, for safely escorting Afghan partners of the United States, including people with disabilities, to their planes in Kabul. pic.twitter.com/gmYmxDSO1W