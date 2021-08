Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпиады.

В частности, легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала "золото" по прыжкам в длину (Т12), показав результат в 5,54 метра.

Кроме того, Роман Полянский одержал победу в академической гребле на 2000 метров класса PR1.

Наш спортсмен обогнал соперников на 12 секунд и взял "золото" с результатом 9.48.78 мин.

Кроме того, украинские пловец Андрей Трусов (класс S7) завоевал серебряную медаль Паралимпиады-2020, когда пришел вторым на 400-метровке свободным стилем.

А дзюдоист Александр Назаренко завоевал бронзу.

Итого в копилке украинских параолимпийцев уже 36 медалей. По количеству золотых мы находимся в пятерке лучших.

