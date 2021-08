Сотни журналистов телевизионых каналов, закрытых незаконным указом Президента Украины Владимира Зеленского, в пятницу, 27 августа, в 11:00 придут к посольству США в Украине для того, чтобы обратить внимание Белого дома на ситуацию со свободой слова в Украине.

Об этом сообщил веб-сайт телеканала 112 Украина.

"Репрессии, которые проводит украинская власть против оппозиционных средств массовой информации, достигли своего исторического пика. Сначала незаконно были закрыты телеканала "112 Украина", NewsOne и Zik, которые были лидерами вещания среди информационных каналов. Власть пошла дальше – теперь они закрыли "Страну.ua", Шарий.net, под угрозой закрытия телеканал "Наш". И никто не знает, какой телеканал следующим попадет под выдуманные санкции или какой сайт в режиме ручного управления и по звонку из Офиса Президента закроют дальше. Данная ситуация является произволом власти, беззаконием, покушением на свободу слова и фактическим введением цензуры в стране", - сказано в заявлении журналистов.

Журналисты написали письмо Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену и передадут через посольство США, чтобы 31 августа, во время встречи с Президентом Украины Зеленским, Байден понимал, с кем именно он ведет переговоры – с человеком, который закрыл оппозиционные СМИ в своей стране.

Напомним, 23 августа сотни журналистов незаконно закрытых телеканалов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы", но их не пропустила полиция. Кордон правоохранителей передвигался вместе с участниками акции протеста. А на выходах из киевского метрополитена у людей начали проверять документы, удостоверяющие их личность.

Журналисты хотели обратиться к мировым лидерам, чтобы те помогли остановить убийство свободы слова в Украине, которое сейчас совершается под руководством президента Владимира Зеленского и его команды. На митинге присутствовали журналисты незаконно закрытых властью телеканалов "112 Украина", Newsone, Zik, "Перший Незалежний", которые отстаивают не только свое право на вещание, но и всех незаконно закрытых и попавших под санкции изданий, таких как телеканал "Наш", "Страна.ua", Шарий.net и многих других.

В руках у протестующих были плакаты с надписями "Зеленський – диктатор. Вимагаємо європейських санкцій за знищення свободи слова в Україні", "Зеленський – ворог свободи слова", "Зеленський – диктатор. Він закриває ЗМІ та позбавляє журналістів роботи", "Zelensky is a dictator. We stand for European sanctions for abolition of freedom of speech in Ukraine!", "Zelensky is an enemy of free speech!", "Closing TV channels highly critical of authorities is a dictatorship!".

Ранее журналисты закрытых Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik направили письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обратить внимание на свободу слова в Украине и повлиять на украинскую власть.

Ранее также с просьбой о встрече журналисты обращались к президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и к лидерам стран Европейского союза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций в связи с давлением на свободу слова в Украине.

Также евродепутаты написали Жозепу Боррелю письмо о нарушении Украиной принципов свободы слова и законов в ситуации со "112 Украина", NewsOne и Zik.

Кроме того, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" решение о наложении санкций против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности и оно не было принято независимым органом.