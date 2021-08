Издание опубликовало ролик, снятый в окрестностях аэропорта: на нем видны клубы дыма и толпа местных жителей, которая наблюдает за происходящим.

На опубликованных кадрах заметно, как в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым.



О причинах возгорания пока не сообщают



Официальной информации о пожаре пок

Fire has broken out at Kabul airport pic.twitter.com/nOXNPRUOtr