Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к челленджу #здороваукраїна30, в рамках которого нужно 30 раз выполнить свое любимое физическое упражнение в вышиванке. Соответсвующее видео глава государства опубликовал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Зеленский стал участников челленджа, посвященного 30-летию независимости Украины. Президент показал, как выполняет свое любимое упражнение на спортивной площадке в традиционной национальной одежде. После этого Зеленский передал эстафету национальнмоу Олимпийскому комитету, олимпийской команде и лично Сергею Бубке.

"Всем привет!

Я, Владимир Зеленский, Президент Украины, принимаю челлендж # здороваукраина30 и передаю его НОК Украины и олимпийская команда / NOC of Ukraine and the Olympic Team!

Итак:

1. Одень вышиванку.

2. Выполни свое любимое физическое упражнение 30 раз.

3. Отметь человека, которому передаешь челлендж.

Поэтому, Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету!", — сказано в обращении Президента.

Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team! Отже: 1. Одягни вишиванку. 2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів. 3. Познач людину, якій передаєш челендж. Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету! #здороваукраїна30 Опубликовано Володимиром Зеленським Пятница, 20 августа 2021 г.

Как сообщали Українські Новини, в День Независимости, 24 августа, в центре Киева состоится праздничный парад Вооруженных Сил Украины, концерт итальянского исполнителя Андреа Бочелли и праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны".

18 августа на репетицию парада ко Дню Независимости в Киеве пригнали танки, камуфлированные малярной лентой.

При этом сегодня, 20 августа, в Херсоне упал один из самых больших флагштоков в Украине, который установили к 30-летию независимости Украины.