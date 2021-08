Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

25 человек погибло в результате наводнения в провинции Кастамону и еще два человека погибли в провинции Синоп. В провинции Бартын продолжаются поиски пропавшего без вести человека.

Более 1700 человек были эвакуированы из пострадавших районов, некоторые при помощи вертолетов и катеров. Вертолеты спускали сотрудников береговой охраны на крыши зданий, чтобы спасти людей.

В результате наводнения была повреждена энергетическая инфраструктура, около 330 сел остались без электричества.

Пять мостов обвалились, многие были повреждены, что привело к перекрытию дорог. Часть дорог размыло водой.

Nine people were killed in flash floods in Kastamonu in Turkey's Black Sea region that sent water and debris gushing through streets and damaged bridges, authorities said https://t.co/6D52bU5zvy pic.twitter.com/dAmbEFHPlv