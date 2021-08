Процессом стыковки управляла американская астронавтка Меган Макартур. Для этого она использовала руку-манипулятор Canadarm 2, которой буквально схватила Cygnus и подвинула его к модулю МКС Unity для стыковки.

Отмечается, что это уже 16-я миссия снабжения с использованием грузового космического корабля Cygnus. В этот раз на борт МКС доставили более 3,7 тонны полезных грузов, в том числе продовольствие, материалы для научных исследований, детали для станции и другие грузы.

Cygnus пробудет на МКС, предположительно, до ноября 2021 года. После этого экипаж станции поместит в него мусор и отстыкует. Спустя две недели космический грузовик должен сгореть в плотных слоях атмосферы.

LIVE: Watch the approach and rendezvous of a spacecraft at the @Space_Station! @NorthropGrumman's Cygnus cargo ship is delivering over 8,200 lbs (3,720 kg) of crew supplies, hardware, & @ISS_Research: https://t.co/GMuVpnMRr6