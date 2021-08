Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Пламя охватило сотни гектаров лесов в Калабрии, Кампании, на Сицилии, Сардинии. Власти Калабрии обратились к правительству с просьбой ввести чрезвычайное положение.

В Калабрии, наиболее пострадавшей от пожаров, погибли двое пожилых мужчин, которые пытались спасти от огня свои дома. Один человек погиб в Катании.

В больницы с ожогами доставлены еще пятеро пострадавших. К тушению пожаров, помимо наземных служб, привлечены несколько самолетов.

