Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jutarnji List.

Огонь горит на площади около 550 гектаров, и пожарные не могут его потушить.

Огонь приблизился к государственной автодороге и жилым домам, но они не были под угрозой, поэтому не было необходимости эвакуировать население.

Тем не менее, движение на государственной дороге близ Трогира, закрыли еще прошлой ночью по просьбе пожарных. На данный момент его восстановили только частично.

К борьбе с огнем привлечены 124 пожарных и 25 военных с 34 машинами, а также два самолета.

Seeing massive #fires on the hills of #Trogir #Croatia - at least 2 fire fighting airplanes trying to get it under control. But somewhat strong wind gusts are seemingly making it hard to contain. 🤞 pic.twitter.com/swOG1jDgTe