Об этом сообщает сайт Большого тенниса Украины.

Свитолина выполнила по 2 брейка в каждом сете и проиграла по гейму на своей подаче (вела 5-1 в первой партии и 4-1 во второй).

В активе Элины Свитолиной 6 эйсов, 3 двойные ошибки, 13 виннеров и 27 невынужденных ошибок, 4 реализованных брейкпоинта из 11.

На счету Камилы Джорджи 1 эйс, 4 двойные ошибки, 19 виннеров и 36 невынужденных ошибок, 2 реализованных брейкпоинта из 2.

Элина Свитолина впервые в истории попадет в полуфинал на Олимпийских играх.

🇺🇦 @ElinaSvitolina is through to the final 4⃣ #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/F0GmWlzVtu