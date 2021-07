Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Как сообщил командующий Военно-Морских Сил ВСУ Алексей Неижпапа, в рамках учений все возложенные задачи выполнены в полном объеме.

На странице учений в Twitter сообщается, что корабли, которые участвовали в учениях, вернулись в Одессу.

В субботу корабли должны отправиться в Болгарию.

BREAKING: #Ships from #ExerciseSeaBreeze 2021 have returned to #Odesa 🇺🇦 for their final brief!!



Job well done 👍🏼 to all the Sailors and crews!



Tomorrow the exercise will be officially over & the ships will be headed to #Bulgarian lead exercise Breeze! pic.twitter.com/4svcNraSBw