Об этом пишет Daily Mail.

Контролируемый взрыв занял всего пять секунд, но ради этого на местном стадионе собралась толпа, а футболисты остановились, чтобы тоже посмотреть на зрелище.

Градирни высотой более 117 м были одним из самых заметных строений в Южном Стаффордшире с 1950-х годов. ТЭЦ была одним из символов промышленности в регионе, но со временем она стала не нужна и ее закрыли. На месте промышленного объекта теперь построят жилые дома.

Чтобы не создавать толпу во время пандемии взрыв труб транслировали по местному телевидению.

Football match interrupted by power station demolition. A football game taking place in Rugeley, Staffordshire, was interrupted by the controlled demolition of 4 chimneys at a power station in the town. The cooling towers were brought down at 11.15am today (June 6). #rugeley pic.twitter.com/rl3NzEMK0C