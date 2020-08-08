Бобрам официально разрешили жить в Англии

В то время, как в Киеве спасли огромного бобра Василия из капкана, пятнадцать семей бобров получили официальное "право на проживание" на реке Оттер в Восточном Девоне.

Об этом пишет ВВС Украина.

Британское правительство разрешило им свободно жить и размножаться на этой территории - до этого их можно было встретить только в зоопарках.

Девонский фонд дикой природы назвал это "наиболее новаторским правительственным решением касательно дикой природы Англии для целого поколения".

Около пяти лет назад бобров заметили на реке Оттер в графстве Девон. Власти хотели выловить грызунов и отправить в зоопарк, но экологи и местные жители отстояли животных.

Им разрешили остаться на реке на испытательный период в пять лет. И бобры не подвели - вода в Оттере стала чище, а построенные ими плотины снизили риск затоплений ближайших домов.

Бобры могут менять целые ландшафты. Они чувствуют себя безопасно в глубокой воде, поэтому стали мастерами по строительству дамб и бассейнов.



На территории Великобритании бобры жили очень давно, но около 400 лет назад их полностью истребили охотники - грызунов ценили за мех, мясо и кастореум - продукт секреции, который широко применяют в парфюмерии и фармацевтике.



Напомним, ранее в Латвии бобер напал на мужчину и взял его в плен.



Тем временем в Антарктике неожиданно выросло количество императорских пингвинов.