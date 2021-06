Из-за сбоя в работе компании Fastly, провайдера CDN, около часа не работали мировые сервисы и сайты. Об этом сказано в сообщении компании, передают Українські Новини.

Десятки посещаемых во всем мире интернет-ресурсов столкнулись с трудностями при загрузке страниц сайтов. Из-за масштабного сбоя в работе компании Fastly не было доступа к Spotify, Reddit, Amazon, а также новостным ресурсам – CNN, The New York Times, The Guardian, BBC, Financial Times, Guardian и многим другим.

"Проблема была выявлена и исправлена. Клиенты могут испытывать повышенную исходную нагрузку по мере возвращения глобальных услуг", — такое сообщение было опубликовано на странице компании в 10:57.

Фото: fastly

Сети доставки контента (CDN) являются ключевой частью инфраструктуры Интернета, действуют как прокси-серверы и кэшируют некоторые данные как можно ближе к конечному пользователю. Эти компании используют глобальные серверные сети для повышения производительности и доступности веб-сервисов.

Фото: fastly

