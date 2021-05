Об этом говорится Twitter компании SpaceX.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида, США в 18:56 по времени Восточного побережья США (1:56 по Киеву).

Спутники запускали с помощью многоразовой ракеты. Ее первая ступень успешно приземлилась на платформу, расположенную в Атлантическом океане.

За май это уже второй успешный запуск интернет-спутников Илона Маска. Конечная цель проекта — развертывание глобальной сети интернет Starlink.

Момент посадки первой ступени ракеты.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/7QzVxkCuI4