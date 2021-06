1 июня в американском стриминговом сервисе Netflix вышли российские фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова. В англоязычной версии фильма слово "бандеровец" из "Брата-2" переведено как "украинский нацистский коллаборационист".

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

По сюжету фильма после прилета в Соединенные Штаты Америки герой актера Виктора Сухорукова в аэропорту встречает представителей "украинской мафии".

В оригинале диалог героев фильма звучит следующим образом:

Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

Москаль менi не земляк.

Бандеровец?

Перевод Netflix на английский язык с обратным переводом:

Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)

Muskovites aren't my countryman. (Московиты мне не земляки)

Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?)

Напомним, художественный фильм "Брат" был снят в 1997 году, "Брат-2" - в 2000 году. В них рассказывается о парне Даниле Багрове, которого сыграл актер Сергей Бодров. В англоязычной версии фильмы представлены как Brother и Brother 2. On The Way Home.

Также СМИ сообщали, что Netflix изъявил желание снимать сериалы для России и начал переговоры о проектах с российскими студиями.