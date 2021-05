Трансляцию можно было посмотреть на телеканале UA: Перший.

Группа Mаneskin набрала 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей) за свое выступление. Больше от зрителей не набрал ни один исполнитель. На втором месте по результатам зрительского голосования — украинцы Go_A с песней Shum. Они набрали 267 баллов от зрителей и 97 баллов от зрительского жюри и в итоге заняли 5 место в 364 баллами.

Места в первой пятерке распределились следующим образом. Maneskin (Италия) - первое место, Барбара Прави (Франция) - второе, Gjon's Tears (Швейцария) - третье, Daði og Gagnamagnið (Исландия) - четвертое, Go_A (Украина) - пятое. За ними идут Blind Channel (Финляндия), Дестини (Мальта), The Roop (Литва), Манижа(Россия), Стефания (Греция).

Italy is the winner of the Eurovision Song Contest 2021!

