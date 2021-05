В четверг, 20 мая, состоится второй полуфинал Евровидения-2021. Українські Новини расскажут, когда и где можно посмотреть одно из самых популярных в мире мероприятий и выступления каких стран можно посмотреть сегодня.

На официальном сайте конкурса для каждой страны указана активная ссылка на ресурс, который будет транслировать выступления в прямом эфире. По телевизору Евровидение покажут UΛ:Перший и СТБ. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени. Комментировать праздник музыки на UΛ:Перший будет Тимур Мирошниченко, на СТБ ответственная миссия досталась Сергею Притуле.

Во втором полуфинале выступят 17 участников в таком порядке:

Сан-Марино: Senhit – "Adrenalina"

Эстония: Uku Suviste – "The Lucky One"

Чехия: Benny Cristo – "omaga"

Греция: Stefania – "Last Dance"

Австрия: Vincent Bueno – "Amen"

Польша: RAFAŁ – "The Ride"

Молдова: Natalia Gordienko – "Sugar"

Исландия: Daði og Gagnamagnið – "10 Years"

Сербия: Hurricane – "Loco Loco"

Грузия: Tornike Kipiani – "You"

Албания: Anxhela Peristeri – "Karma"

Португалия: The Black Mamba – "Love Is On My Side"

Болгария: Victoria – "Growing Up Is Getting Old"

Финляндия: Blind Channel – "Dark Side"

https://www.youtube.com/watch?v=cIvaeu6Oxzc&list=PLmWYEDTNOGULZ_fZ1Qt9VBo1Zp4oQT2CG&index=15

Латвия: Samanta Tina – "The Moon is Rising"

Швейцария: Gjon’s – "Tears Tout l’Univers"

Дания: Fyr & Flamme – "Øve Os På Hinanden"

10 победителей первого отборочного дня и 10 победителей второго будут бороться за победу с представителем Нидерландов и стран-основательниц Евровидения, которые автоматически попадают в финал. Это Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания. Грандиозный Гранд-финал пройдет 22 мая.

Ранее Українські Новини рассказывали об участниках первого полуфинала. Конкурсанты представили свои номера и порядок выступлений.

Также мы сообщали о прогнозах букмекеров. Украина имеет все шансы стать одним из главных открытий конкурса.

Тем временем, на Евровидении-2021 будут действовать строгие карантинные ограничения. Несмотря на пандемию коронавируса, конкурс пройдет со зрителями в зале.

По прогнозу букмекеров, победителем шоу станет представительница Франции - Барбара Прави с песней Viola.