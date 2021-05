До 65-го конкурса "Евровидение", который пройдет в Роттердаме, осталось меньше недели. По прогнозу букмекеров, победителем шоу станет представительница Франции - Барбара Прави с песней Viola. А Украина сейчас на 9 месте.

Букмекерские ставки опубликовали на официальном сайте конкурса.



Топ-10 по ставкам букмекеров



Франция - Barbara Pravi - "Viola"



Мальта - Destiny - "Je Me Casse"



Швейцария - Gjon’s Tears - "Tout l'univers"



Италия - Måneskin - "Zitti e buoni"



Болгария - Victoria - "Growing Up Is Getting Old"



Исландия - Daði & Gagnamagnið - "10 Years"



Кипр - Elena Tsagrinou - "El Diablo"



Литва - The Roop - "Discoteque"



Украина - Go_A - "Shum"



Швеция - Tusse - "Voices"

Ставки на "Евровидение-2021". Скриншот: eurovisionworld.com



Песни участников











































Как сообщали Українські Новини, Беларусь отстранили от участия в "Евровидении 2021". Первую песню не допустили до участия из-за политического подтекста, после чего группа направила еще одну песню, однако ее тоже не одобрили.



Кроме того, конкурс "Евровидение" состоится со зрителями в зале, но с карантинными ограничениями.



Ранее группа Go_A представила финальную версию песни для "Евровидения".