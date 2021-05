Об этом сообщило издание Daily Mail.

Стеклянный подвесной мост был построен на горе Пиянь на высоте 100 метров. Из-за сильного ветра несколько секций моста упали, и один из туристов не смог вовремя выбраться: он оказался заблокирован на уцелевшем участке, держась за перила. Потом его достали спасатели.

Физически мужчина не пострадал, но ему понадобилась помощь психолога, чтобы прийти в себя.

Сейчас горный курорт Пиянь в настоящее время закрыт. Власти города Лунцзин инициировали всестороннюю проверку безопасности всех туристических достопримечательностей.

On Friday, this man was left hanging on for dear life 100 m (330 ft) from the ground, after strong winds shattered the glass bridge built into the Piyan Mountain in Longjing, #China 🇨🇳 #TravelNews #visitChina #travelandhome pic.twitter.com/MwWJgYhu7q