Популярная американская рок-группа Red Hot Chilli Peppers продает свой каталог песен компании Hipgnosis Songs за более чем 140 млн долларов. Об этом пишет Variety.

Так, сделка рокеров с компанией Hipgnosis Songs станет одной из самых крупных продаж песен в истории индустрии после аналогичной сделки Боба Дилана с Universal Music Publishing на 300 млн долларов.

Каталогом сейчас распоряжается Moebetoblame Music под руководством юриста Эрика Гринспена. Именно он организовал сделку для Red Hot Chili Peppers. Лейблу эта продажа принесет чистую прибыль в 5–6 млн долларов.

Каталог Red Hot Chili Peppers в значительной степени состоит из треков, созданных ключевыми участниками группы — фронтменом Энтони Кидисом, басистом Фли, барабанщиком Чедом Смитом и гитаристом Джоном Фрушанте. Это хиты Under the Bridge, Give It Away, Dani California, Knock Me Down и другие.

