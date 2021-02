Музыкальный дуэт Daft Punk из Франции официально прекратил свое существование — Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо заявили это в опубликованным на сервисе YouTube прощальным роликом под названием Epilogue ("Эпилог").

Daft Punk был образован в 1993 году в Париже. Дуэт достиг высоких успехов в конце девяностых на волне развития хаус-музыки во Франции, создав собственное звучание и оказав значительное влияние на формирование собственно французского хауса.

За 28 лет существования дуэта Бангальтер и де Омем-Кристо выпустили четыре альбома — Homework, Discovery, Human After All и Random Access Memories, которые больше всего запомнились слушателям композициями Get Lucky и One More Time.

Кроме того, Daft Punk написали саундтрек к фильму "Трон: Наследие", который вышел на экраны в 2010 году.

Как пишет Pitchfork, агент Daft Punk Кэтрин Фрейзер подтвердила тот факт, что музыканты решили распасться, однако не назвала причину такого решения.

Как сообщали Українські Новини, ранее о прекращении своего существования заявили участники знаменитой американской рок-н-ролл группы R.E.M., созданной в 1980 году.

Также сообщалось, что аналогичная судьба постигла валлийскую группу Lostprophets, участники которой сообщили о своем распаде.

