23 апреля 2021 в центре Токио (Япония) в парке Мидтаун открылся традиционный ежегодный фестиваль флагов в виде карпов - Коинобори. В этом году работа "Интеллектуальный пейзаж" украинской современной художницы Зои Скоропаденко стала частью этого международного проекта.

Коинобори - это ежегодный фестиваль флагов в виде карпов, который проходит в конце апреля по всей Японии. Карпы считаются символом стойкости и настойчивости. По легенде, когда карп поднимается вверх против сильного течения, он превращается в дракона. Таким образом, мальчикам желают мужественными и не сдаваться перед преградами. Ранее этот день отмечался как День мальчиков, сегодня этот фестиваль посвящен Дню детей, который проходит в Японии 5 мая.

При содействии Посольства Украины в Японии и по приглашению от "Мидтаун Токио" украинская современная художница Зоя Скоропаденко создала специальный флаг-коинобори из ее всемирноизвестной серии живописи "Интеллектуальный пейзаж". Интеллектуальные пейзажи - это серия, созданная во время бесконечных путешествий Скоропаденко и отражающая красоту мира, о которой мы иногда забываем.

"Люди настолько заняты бытовыми проблемами, редко видят красивые пейзажи вокруг себя, - прокомментировала художница - Также сегодня наши пейзажи обычно "загрязнены" конструкциями или рекламой и очень сложно найти в них красоту. Это и есть моей задачей, как художника, показать мир вокруг без деталей, совершенствуя суть пейзажа".

Ее вид для Коинобори был создан под влиянием японских и европейских мастеров. Вдохновением для Скоропаденко были работы таких мэтров, как Юки Огура, Хокусай и цветовая палитра Поля Сезанна.

Справка

Зоя Скоропаденко - ведущая в мире украинская современная художница. Она известна благодаря своей серии Torso, персональные выставки этой контроверсийной, как считают некоторые мировые медиа, серии прошли с большим резонансом в Лондоне, Париже, в Совете Европы в Страсбурге, в Брюсселе, Монако и на Tokyo Art Fair в 2019 году. В 2013 году Скоропаденко представила большую персональную выставку в Совете Европы в Страсбурге.

В 2019 году Скоропаденко вместе с Посольством Украины в Японии организовала и стала куратором выставки украинских современных художников New Ukraine Art. The Best of в крупнейшем арт-центре Токио.

В начале своей художественной карьеры Скоропаденко работала экологическим журналистом. Ее ранние расследования по тематике Чернобыля, а также воспоминания о 1986 привели к созданию скульптуры для местной японских властей в префектуре Фукусима после большого землетрясения 2011 года. Скульптура The Hope ("Надежда") была открыта в городе Сома в 2016 году. В прошлом году подобная The Hope была установлена ​​перед Национальным музеем Чернобыля в Киеве.