Народный депутат Андрей Деркач заявил о том что на него и на экс-прокурора ГПУ Константина Кулика готовится покушение, его исполнители уже прибыли в Украину. Об этом Деркач сообщил в своем Telegram-канале.

"Группа из 9 лиц, преимущественно граждане Великобритании, которые прибыли в Украину. Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы", – заявил Андрей Деркач.

По словам народного депутата, предполагаемые исполнители покушения принадлежат к военизированному крылу компании, которая состоит в договорных отношениях с компанией "KROLL Associates UK LTD".

"KROLL Associates UK LTD" – одна из больших компаний, специализирующаяся на оценке рисков, проведении корпоративных расследований и обеспечении безопасности. НО! Еще KROLL имеет отдельное негосударственное военизированное подразделение специалистов "широкого профиля". Они выполняют любые заказы, как государственных спецслужб, так и частных корпорации по всему миру", – говорит Деркач.

Андрей Деркач также отметил, что вышеуказанная компания – "ветеран в украинском вопросе". Её представители проводили расследование убийства Гонгадзе, аудит деятельности правительства Тимошенко 2008-2010 годов по заказу Януковича, обслуживали компанию "Burisma" и помогали в национализации "Приватбанка".

"Сейчас упомянутая группа собирает данные обо мне и Кулике с целью физического устранения. Об этом известно некоторым бывшим и действующим сотрудникам британской разведки "МИ-6", – подчеркнул Деркач.

По его мнению, фамилии заказчиков не связаны с расследованием убийства Гонгадзе и аудитом правительства Тимошенко.

"Я понимаю, что "жму руку и обнимаю" получилось обидно. И обнародование схем многомиллиардной международной коррупции высших госдеятелей Украины и других государств для них тоже обидно. Понимаю также, что крупнейшему взяточнику, отсиживающемуся на яхте и погоревшему на 6 миллионах долларов сильно обидно. Но "обидно" – это как раз повод задуматься о совершенных преступлениях, а не планировать новые. Даже с такой солидной структурой как МИ-6, KROLL и их подрядчиками. Ведь и так на пару пожизненных накопилось", – резюмировал Деркач.

Андрей Деркач уже направил заявление на имя генпрокурора Венедиктовой, в котором просит расследовать деятельность военизированной группы и спецагентов "KROLL Associates UK LTD", проверить законность такой деятельности "KROLL Associates UK LTD" на территории Украины и установить причастность "KROLL Associates UK LTD" к незаконному сбору информации, наблюдения и подготовки к покушению на убийство граждан Украины.

Подпишитесь на рассылку самых важных и интересных новостей Выходит в конце дня, чтение занимает 5-7 минут

Подпишитесь на авторский Telegram-канал "Українські Новини" Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости