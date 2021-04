Поющий ректор эпатировал новым клипом на песню "Сало", пишет издание Факты.

Михаил Поплавский продолжает эпатировать публику. В Киевском университете культуры он представил новую, неожиданную версию клипа на один из любимых хитов "Сало", который звучит вот уже 20 лет.

Перед гостями презентации Поплавский появился в эффектном наряде в стиле "ярко, дорого, богато": в желтом костюме, поверх которого набросил соболиную горжетку c национальным платком, на шее на золотой цепи красовался внушительный подвес "SALO". Ранее Поплавский в новых клипах был рокером, астронавтом, колесил на дорогих авто, но в таком виде его еще не видели.

Впрочем, это всего лишь один из ярких образов клипа. В видео Поплавский снова экспериментировал, доверившись креативным идеям режиссера Елены Винярской и стилистам.

Они соединили национальную символику, традиции и современные тенденции. Предложили заменить известный "смайлик" на украинский – улыбающегося поросенка, а также основали новый тренд - "Salo is the new money!" ("Сало – новые деньги"). В клипе сало превращается в золотые слитки, а Поплавский - в главного "саломана" страны.

"Впервые клип "Сало" вышел 20 лет назад, было много его интерпретаций, а сегодня – это современный ребрендинг. Сало – это визитная карточка Украины, это национальная валюта. Сало – это продукт, который придает силу и энергию, поддерживает дух украинцев. А я – главный саломан страны", - признается Поплавский и не лукавит. Он действительно каждый день употребляет 100 грамм национального продукта.

В клипе Поплавский появляется в изысканных костюмах в стиле легендарного кутюрье Карла Лагерфельда с его фирменным высоким воротником. Специально для съемок изготовили массивные золотые украшения с логотипом "SALO". Для девочек из балета и бэк-вокала также сшили модные костюмы из латекса насыщенного лимонного цвета.

Елена Винярская, снимавшая клипы для Ирины Билык, Олега Винника, Оли Поляковой и других топовых артистов, призналась, что работа с Поплавским, который сам контролирует каждую деталь и сотрудничает только со своей командой, оказалась еще тем испытанием. Но, в конце концов, ей удалось убедить ректора довериться и просто наслаждаться процессом.

"Для меня это был вызов и эксперимент. Но Поплавский доверился мне. Удалось уговорить его выйти за рамки, за зону комфорта. Михаил Михайлович делал все, что я говорила, и давал советы. Это была синергия творчества, свежий глоток воздуха. Когда за дело берется команда МихМиха, и 100-процентная энергия множится на 100-процентую отдачу, то получается 10000-бальная энергия. Вот ней и наполнен клип "Сало", - поделилась впечатлениями Елена Винярская, которая заставила Поплавского кататься по площадке в тележке с золотыми слитками.

Вторым режиссером клипа выступил Михаил Харченко, оператором-постановщиком – Дмитрий Мыслинчук, балетмейстер – Ростислав Савченко.

Клип снимали с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.

Графика разрабатывалась на известной платформе Unreal Engine 4. Кстати, с этой работой команда профессионалов справилась за сутки.

После яркой презентации гостей, естественно, угощали салом.

Михаил Поплавский пообещал, что точку на премьерах не ставит. Вскоре порадует новыми работами.