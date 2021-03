Stem is Fem объединил науку и искусство в борьбе с гендерным неравенством

В то время как в искусстве равенство обоих полов уже давно доказано, в научной сфере до сих пор господствуют стереотипы о "неженственности" некоторых специальностей. Благотворительный образовательный проект Stem is Fem решил развеять стереотипы, соединив 2 такие разные и одновременно близкие сферы в масштабном арт-проекты "Наука - это она".

Проект рассказывает о 12 украинских женщин-ученых, которые внесли весомый вклад в развитие мировой науки. Первым этапом проекта стало создание коллекции портретов этих женщин современными иллюстраторами. Допремьерный показ выставки провели в конференц-зале UNIT.Verse в Киеве.

"Мы развиваем проект Stem is Fem, чтобы у украинских старшеклассниц была возможность узнавать больше о востребованных профессиях в технических отраслях и слышать истории успеха женщин, которые построили блестящую карьеру. Все наши мероприятия нацелены на то, чтобы рассказывать как можно больше о вкладе женщин в науку. Для этого в партнерстве с международными организациями ООН Жінки в Україні и ЮНІСЕФ мы запустили проект She is Science, объединивший современных украинских иллюстраторов ради популяризации информации о выдающихся женщинах-ученых", - рассказал инициатор проекта, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Проект реализовывается при поддержке ООН Женщины и Детского фонда ООН UNICEF. Представительницы этих международных организаций отмечают – проблема гендерного неравенства все еще актуальна во всем мире. Главный автор коллекции, иллюстратор Сергей Майдуков рассказал, что участие в проекте важно для него.

"Сейчас место и роль мужчин должны быть более ведущими в продвижении феминизма. Не потому, что мы лучше, а потому что долгое время мы имели преференции, был перекос, мы немного задолжали, поэтому пришло время платить", – отметил Майдуков.

Четыре героини картин лично посетили допремьерный показ и рассказали о собственном научном пути.

"Я училась на физико-математическом факультете и все 6 лет в университете я должна была доказывать, что Stem is Fem. Сегодня ситуация лучше. Если вы, новое поколение девушек, выберете науку как дело всей вашей жизни, вам никогда не будет скучно. Вас ждут новые встречи, новые удивительные приборы и, кроме того, научный туризм и друзья по всему миру. Желаю вам успеха и стать настоящим профессионалом. Тогда никакие стереотипы не помешают вам достичь своей цели", – рассказала нейробиолог Нана Войтенко.

В рамках арт-проекта "Наука - это она" также состоялся конкурс эссе для девушек от 14 до 21 года. Тема произведений – деятельность 12 выдающихся украинских женщин-ученых, представленных на картинах.

