Об этом пишет издание Reuters.

В транспортной компании пишут, что смогли снять судно с мели. Сейчас корма судна развернулась, освобождая проход по каналу. Сейчас судно находится под охраной.

Bloomberg отмечает, что снять судно с мели удалось после того, как спасательные команды извлекли 27 тыс. куб. м песка, в котором застрял контейнеровоз.

В СМИ сообщают, что спасательная операция завершилась под аплодисменты моряков и гудки кораблей, которые уже заводят свои двигатели, чтобы плыть дальше.

Однако пока неизвестно, когда откроют канал для движения судов.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi