В то время как ранее стали известны зарплаты членов набсовета Ощадбанка, Кабинет Министров назначил Александра Роднянского членом наблюдательного совета Государственного Ощадного банка, который является сыном продюсера Александра Роднянского.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 198-р от 17 марта, передают Українські Новини.

Он назначен членом набсовета как представитель Президента в набсовете банка вместо Айвараса Абромавичуса.

Согласно декларации Александра Александровича Роднянского за 2020 год, он и его супруга российская актриса Янина Студилина арендуют дом площадью 150 кв.м. в Великобритании.

Он имеет квартиру в Киеве площадью 179 кв.м.

Также во владении семьи есть недвижимость в России.

Он получает зарплату в Кембриджском университете (1,7 млн гривен за 2020) и доход от предпринимательской деятельности (121 тыс. гривен).

У него также хранит средства в таких иностранных банках как HSBC UK Bank plc, Bank of America, Revolut Ltd, Corner Banca SA, VP Bank AG, JSC JSCB "International Financial Club".

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2020 года Кабинет Министров назначил членом набсовета Государственного Ощадного банка экс-министра экономики и экс-гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.

9 февраля Кабмин отозвал представителя государства в наблюдательном совете Государственного Ощадного банка Айвараса Абромавичуса.

За год работы Айвараса Абромавичуса, покидающего должность генерального директора "Укроборонпрома", входящие в госконцерн предприятия существенно снизили свои производственные показатели.

