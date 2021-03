Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте МИД.

"Посол России в Вашингтоне А.И. Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", - сказано в ее заявлении.

Захарова напомнила, что администрация Байдена находится в Белом доме почти 100 дней, и это – повод оценить действия команды президента США Джо Байдена. При этом она считает, что российско-американские отношения находятся в "тупике", куда их завел Вашингтон. Эти отношения в Кремле собираются "выправлять".

"Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их (двусторонних связей. – Ред.) необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", – добавила Захарова.

@POTUS old @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/q0wcG3Vkqr pic.twitter.com/jU8SLFAI38