Об этом он заявил во время интервью Джорджу Стефанополусу на телеканале ABC, пишет "Медуза".

Журналист спросил американского президента, считает ли он Владимира Путина убийцей, на что Байден ответил: "Ммм, хмм, да".

Байден также предостерег российского лидера, что он "поплатится", если окажется, что Россия действительно причастна к вмешательству к президентским выборам в США.

"Я знаю вас, вы знаете меня. Если окажется, что это (вмешательство — Ред.) имело место, то будьте готовы (к последствиям — Ред.)", — заявил президент США.

Как пишет "Интерфакс", после заявления американского президента курс российского рубля на Московкой бирже показал резкое снижение. По отношению к доллару рубль вырос на 84 копейки (73,69 RUB/USD), а к евро — на 93 копейки (87,68 RUB/EUR).

@POTUS old @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/q0wcG3Vkqr pic.twitter.com/jU8SLFAI38