Украина, как одна из ведущих аграрных стран мира, всячески поддерживает стремление к экологичности производства и участию в построении и развитии устойчивых продовольственных систем.

Об этом во время Международного онлайн-форума FFA-2021 (Forum for the Future of Agriculture) отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"Мы делаем акцент на "умном" ведении агропроизводства. Наши компании внедряют новейшие технологии, которые минимизируют воздействие на окружающую среду. Даже в условиях значительно более низкой доступности финансирования мы готовы работать вместе с Европейским Союзом для достижения "зеленых целей" климатической нейтральности", — рассказал он во время панели "Стратегия от поля до стола: создание устойчивой основы продовольственной системы ЕС".

Стратегия "от поля до стола" является одним из ключевых моментов Европейского зеленого курса (ЕЗК) в области сельского хозяйства. Для Украины — это определенный толчок и стимул не останавливаться в процессах евроинтеграции и адаптироваться к новым климатическим требованиям.

"Мы, как и ЕС, преследуем прагматичные цели — обеспечение продовольственной безопасности, доступное и здоровое питание, постоянство и климатическую адаптацию всех звеньев АПК", — добавил Роман Лещенко.

Украина среди прочего поддерживает стремление ЕС по снижению пестицидной нагрузки и уменьшению норм внесения удобрений. Тем не менее, есть существенная разница исходных условий.

"На сегодня мы не применяем столь интенсивные подходы в сельском хозяйстве, как фермеры Европейского Союза. По расчетам ученых, Украина уже сейчас уложилась в целевые нормативы использования агрохимикатов, которые ЕС закладывает для себя до 2030 года", — акцентировал Роман Лещенко.

При этом он добавил, что в Украине работают международные компании и организации, которые интегрируют европейские подходы к построению устойчивых продовольственных систем. Серию инициатив в сфере устойчивого развития проводит один из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства — швейцарская компания Syngenta.

"Мы работаем над постоянными экологическими инициативами, основной целью которых является повышение осведомленности о методах и эффективных решениях для производства большего количества пищевых продуктов и прибыльного хозяйствования. Фермерам необходимо управлять изменением климата, использовать экономные технологии во избежание эрозии почвы, восстанавливать биоразнообразие, а также заниматься изменением ожиданий и взглядов потребителей на сельскохозяйственные технологии. Существует острая необходимость в инновациях и дополнительных действиях для решения этих проблем", — прокомментировала руководитель отдела устойчивого развития Syngenta в Украине Татьяна Смовж.

В рамках "Плана успешного роста" (The Good Growth Plan) Syngenta берет на себя 4 новых амбициозных глобальных обязательства по сокращению углеродного следа и помощи фермерам в преодолении экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата. К 2025 году в развитие устойчивого хозяйствования компания планирует инвестировать $2 млрд.

Подпишитесь на рассылку самых важных и интересных новостей Выходит в конце дня, чтение занимает 5-7 минут

Подпишитесь на авторский Telegram-канал "Українські Новини" Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости