В воскресенье, 14 марта, (по Киеву - 15 марта, 2:00 ночи) состоится обновленная церемония вручения премий "Грэмми" 2021. Об этом пишет "Голос Америки".

Необычно разнообразный состав претендентов в 2021 году означает, что главный приз – альбом года, может достаться самому неожиданному исполнителю.

"Номинации были настолько неожиданными, The Weeknd не получил номинацию ... Очень странный год, чтобы пытаться делать какие-то прогнозы", - заявила Мелинда Ньюман, исполнительный редактор западного отдела журнала Billboard.

Победителей выбирают около 11 тысяч членов Национальной академии звукозаписи.

Бейонсе с 79 номинациям за свою карьеру стала рекордсменкой среди женщин по количеству номинаций на "Грэмми". На этот раз она выдвинута в девяти номинациях. Большинство из них связаны с музыкой подобной синглу Black Parade, который чтит афро-американскую культуру.



Тейлор Свифт, британская поп-певица Дуа Липа и рэпер Родди Дело получили по шесть номинаций. Липа с альбомом Future Nostalgia, возможно, будет иметь преимущество, поскольку она единственная из трех была выдвинута в трех главных номинациях - альбом, запись и песня года.

Билли Айлиш, которая в 2020 году стала звездой "Грэмми" со своим дебютным альбомом, в этом году получила три номинации за балладу Everything I Wanted и еще одну за песню из будущего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die).

Для южнокорейской группы BTS прошлый год ознаменовался прорывом в США. Они получили свою первую большую номинацию за англоязычный хит Dynamite.

BTS надеются на победу в номинации "Лучший поп-дуэт или группа".



Ранее Українські Новини писали, кто в 2020 получил награды Grammy.



Кроме того, в США состоялась 78-я церемония кинопремии "Золотой глобус".

