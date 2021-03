Американский государственный центр биологической защиты Galveston National Laboratory (Галвестон, штат Техас) провел исследования действующего вещества протефлазид, разработанного и производящегося в Украине.

Согласно отчету американских исследователей, в лаборатории Галвестона в условиях in vitro была зафиксирована способность действующего вещества протефлазид "предупреждать вирус-индуцированный цитопатический эффект, вызванный SARS-CoV-2, и предоставлять 100% противовирусную защиту от поражения клеток вирусом SARS-CoV-2".

При этом американские ученые отметили, что "не было обнаружено токсического для клеток эффекта действующего вещества протефлазид".

Эти данные были представлены 26 февраля на научно-практической конференции "Сovid-19 в педиатрии" в докладе "Обновленные данные роли флавоноидов в противовирусной защите от Сovid-19", который подготовила доктор медицинских наук Татьяна Знаменская – президент Ассоциации неонатологов Украины, заместитель директора Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, - сообщает "Обозреватель".

В докладе профессора Знаменской подчеркивалось, что полученные из США данные подтверждают выводы, сформулированные ранее в двух европейских лабораториях. Исследования in vitro действующего вещества протефлазид в Германии (Немецкий центр исследований инфекционных заболеваний - Helmholtz Centre for Infection Research, Germany) летом-осенью 2020 года показали "значительное подавление репликации человеческого коронавируса СoV-229E" (одна из сезонных "простудных" ОРВИ). А в Испании (в Центре исследований здоровья животных IRTA-CreSA, Автономный университет Барселоны, Испания) исследования in vitro на клетках Vero E6 показали, что действующее вещество протефлазид проявляет противовирусную активность в отношении коронавируса SARS-CoV-2.

"Мы уверены, что благодаря этим исследованиям будет меняться мнение общественности и медиков о препаратах с действующим веществом протефлазид. Таким образом есть возможность пополнить арсенал амбулаторных препаратов для профилактики тяжелых форм заболевания Сovid-19" - подчеркивается в докладе.

Напомним, что впервые о возможной способности действующего вещества протефлазид тормозить репликацию коронавирусов, было сообщено год назад - в марте 2020 го. Информацию обнародовала Академия медицинских наук Украины, после лабораторных исследований, проведенных на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины.

